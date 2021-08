Sabato 21 Agosto 2021, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 10:15

L’AQUILA - Un ragazzo di 34 anni, dell’Aquila, è stato trovato morto nella sua abitazione in centro storico. Il decesso risale a questa notte.

La Polizia sta indagando per accertare le cause. Non è escluso che possa trattarsi di un suicidio.

Sono intervenuti Volante, Squadra Mobile e Scientifica. Un suo amico e alcuni familiari avevano chiesto aiuto perché non avevano notizie del ragazzo.

(Notizia in aggiornamento)