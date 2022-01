L'Aquila, morto il barista Vincenzo Maccarone. Sfidò il terremoto riaprendo subito il suo locale

L'Aquila perde un altro dei suoi personaggi più cari ed emblematici. Ieri, infatti, è scomparso all'età di 82 anni Vincenzo Maccarone, storico barista che ha lavorato per cinquant'anni accanto al fratello Mario nelle attività di somministrazione.

La famiglia Maccarone ha infatti gestito bar all'interno della piscina, dello stadio Fattori, del teatro comunale, del Circolo aquilano e, poi, dal 1955, anche il bar Gran Sasso, lungo il Corso, luogo in cui si è ritrovata davvero tutta la città e che i due fratelli Maccarone avevano deciso di riaprire anche dopo il terremoto, nel 2010. Uno dei posti più identitari della città.



Vincenzo se n'è andato in casa, vinto da una malattia. «Abbiamo trascorso tutta la vita insieme ha detto ieri Mario - trovandoci sempre in accordo e sintonia. Abbiamo accolto generazioni di aquilani che oggi ci esprimono tanto affetto e questo ci fa davvero piacere». Vincenzo aveva cominciato da piccolo dando una mano al papà Carmine. Poi la lunga trafila accanto a Mario, inseparabili. In tantissimi sono passati dai loro bar, generazioni intere di aquilani che oggi ricordano con tanta commozione quei momenti. Vincenzo lascia la moglie Maria Pia e i figli Guido e Rita. Lo ha ricordato anche il nipote Alessandro: «Era un pilastro della nostra famiglia». Anche il sindaco Biondi ha espresso il cordoglio. Funerali oggi alle 15.30 alle Anime Sante.