Venerdì 2 Luglio 2021, 08:43

Un avvocato colto, amante della confronto anche polemico ma sempre costruttivo; ironico con la passione per la cucina. Avrebbe compiuto 60 anni a dicembre, l’avvocato aquilano Pierluigi Tosone, morto a causa di una grave malattia che da un anno aveva seriamente minato il corpo ma non lo spirito. «Aveva fatto pratica con me, quando negli studi si faceva un po’ tutto – ha detto l’avvocato Stefano Rossi, neo presidente della Camera Penale dell’Aquila - è sempre stato un caro amico».

«Io e Pierluigi siamo praticamente coetanei, lui era di un anno più grande, - lo ricorda l’avvocato Maurizio Capri, presidente dell’Ordine Distrettuale degli avvocati dell’Aquila -. Ci conoscevamo dai tempi del Liceo. Faceva parte della Camera Civile aquilana, era vice presidente, è stato uno degli ideatori della costituzione della Camera civile nel 2019. Un collego rispettoso della deontologia, un bravo avvocato. Era schietto. La morte di Pierluigi Tosone, rappresenta una grossa perdita per l’Avvocatura aquilana. Nell’ultimo periodo di lockdown – ha detto sempre l’avvocato Capri – sono venuti a mancare diversi avvocati anche giovani».

«Era come se fosse mio fratello», il commento dell’avvocato Massimo Carosi ancora profondamente scosso per la triste notizia. Civilista arguto, Pierluigi Tosone nel post terremoto aveva deciso lavorare con il collega Ascenzo Lucantonio che lo ricorda come un uomo “colto, con molteplici interessi, anche di carattere storico politico. Preparava e affrontava professione con serietà. Era un appassionato di cucina». Quando poteva l’avvocato Tosone collaborava con Serena Deli, cuoca del ristorante ‘Corridore’, che aveva studiato nella scuola di Gualtieri Marchesi a Milano. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella Basilica di Collemaggio.

M. I.