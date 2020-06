L'Aquila, è morto all'improvviso Giovanni Cialone: storico ambientalista e amante del territorio

Ultimo aggiornamento: 23:40

L’AQUILA - L’Aquila salutascomparso improvvisamente a 69 anni, a causa di un malore.La città perde uno studioso, un intellettuale, uno storico ambientalista, una mente illuminata, uno strenuo amante del territorio, delle sue bellezze, delle specificità, delle tipicità. Aspetti per i quali ha condotto più di una battaglia per la tutela e la difesa. L’ultima, proprio l’altro giorno, con la pubblicazione di un articolo, su News Town, contro la riperimetrazione del Parco regionale Sirente-Velino.Architetto, Cialone è stato ricercatore dell’Istituto per la tecnologia della costruzione del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e vice presidente del Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga.Ha ricoperto la carica di assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila dal 1994 al 1996 con Antonio Centi sindaco.E’ stato commissario straordinario del Consorzio per la gestione dei rifiuti del comprensorio aquilano (Cogesa) dal 1997 al 1998. E' delegato di Slow Food e componente di “Italia Nostra”. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni specialistiche e una serie sconfinata di iniziative di carattere pubblico e sociale.Alla famiglia le condoglianze della redazione del Messaggero.