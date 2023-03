L'Aquila, sgominata un'altra baby gang: cinque misure cautelari

L'AQUILA - Furto, danneggiamento di auto, ricettazione, rapina, tentata rapina, estorsione e lesioni ai danni di coetanei: sono i reati di cui sono accusati i minori oggetto della nuova operazione condotta dei carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila e della Squadra mobile della Questura.

Dalle prime ore di questa mattina sono in esecuzione cinque misure cautelari, tra custodia in carcere e collocamento in comunità, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori dell'Aquila.

Provvedimenti che scaturiscono da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

I destinatari delle misure sono ospiti di un centro per minori stranieri non accompagnati dell'Aquila . Si tratta di egiziani e tunisini tra i 16 e i 17 anni. Un minore non è ancora stato rintracciato.

Fondamentali sono state le testimonianze degli operatori della struttura, ma anche i riscontri della videosorveglianza.

Le vittime avevano paura di denunciare per il timore di ritorsioni.