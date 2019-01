La Meloni all'Aquila: visita alla Spee, poi l'abbraccio con una famiglia di Amatrice/Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Giorgia Meloni è tornata stamattina all'Aquila a sostegno della candidatura di Marco Marsilio a presidente della Regione, per il centrodestra. La leader di Fratelli d'Italia si è recata in visita a una delle eccellenze produttive del territorio, la Spee di Luciano Ardingo: qui ha potuto visionare il know-how aziendale e i tanti progetti innovativi messi in campo."Qui possiamo essere il secondo partito della coalizione - ha detto la Meloni - la nostra crescita è continua e costante. Vogliamo fare di Fratelli d'Italia il punto di riferimento per chi non ha una casa. Sono ottimista. Legnini? Non sottovaluto mai gli avversari, ma l'entusiasmo che stiamo riscontrando ovunque ci fa pensare che non ci sia partita. Siamo qui per raccontare un Abruzzo diverso. La visita di Berlusconi? E' giusto che sia stato bene accolto, qui all'Aquila è il simbolo di un centrodestra capace, risolutivo, efficace. Se confrontiamo il terremoto del 2009 con i disastri concora aperti del 2016-2017 vediamo una distanza importante".La Meloni ha risposto così al "dualismo" tra Liris e Ricciuti, inseriti nella stessa lista provinciale: "In ogni campagna elettorale ho visto candidati competitivi. E' una buona cosa che ci sia una forte competizione. In questa fase c'è grande attaccamento per Fratelli d'Italia che non ha investito in nessuna regione come qui in Abruzzo".La Meloni, accompagnata dallo stesso Marsilio e dal sindaco, Pierluigi Biondi (presente anche il coordinatore regionale del partito, Etel Sigismondi) si è poi recata in visita al Progetto Case di Pagliare di Sassa (video in basso) per incontrare una famiglia ospitata qui dopo il sisma di Amatrice che ha dovuto affrontare anche i disagi legati alla disabilità di un ragazzo, con buoni risultati secondo quanto riferito.