Forza Italia, le bordate di Martino: «Su Liris pettegolezzi. Marsilio? Abruzzo “first”. Biondi, candidatura psichedelica»

L’AQUILA - «Se dovesse essere confermata la candidatura di Marsilio metteremo dei paletti, come direbbero gli americani, Abruzzo first». Lo ha detto il deputato di Forza Italia Antonio Martino in una conferenza stampa, alla presenza dell’assessore Annalisa Di Stefano e del presidente dell’assise comunale, Roberto Tinari, nonché dell’ormai ex coordinatore comunale Stefano Morelli, che si è tenuta nella sede di comunale di Villa Gioia. Martino ha toccato tutti i temi più caldi dell’attualità politica, dal possibile addio di Liris (direzione Fratelli d’Italia) alle imminenti regionali. Non risparmiando stilettate. «Liris? Solo pettegolezzi - ha detto Martino -. Ieri sera era a cena con me, oggi, per accordi politici, è a Sulmona. Liris è un dirigente come altri ce ne sono. Il mio ruolo di coordinatore comunale è rappresentare tutta la comunità di Forza Italia all’Aquila. Con lui abbiamo ragionato sulle regionali, su quale è la sintesi migliore per la città dell’Aquila. Lo tengo pronto per più cose, potrebbe candidarsi a sindaco, potrebbe fare il deputato, potrebbe fare il dg dell’Asl. Non ha smentito la notizia? Ognuno ha il suo stile, diciamo che lui è più andreottiano che berlusconiano. Se si vuole candidare ben venga, in ogni caso L’Aquila sarà comunque rappresentata» Martino ha detto, comunque, che esiste un documento firmato da Berlusconi, Meloni e Salvini contro i cambi di casacca. Un “avviso” bello e buono.IL CANDIDATO PRESIDENTE - «Con fatica si sta cercando una sintesi sul candidato presidente - ha detto Martino - Marsilio tra i tanti problemi che ha dovrà avere la capacità di farsi conoscere in un territorio dove non vive. Siamo una regione accogliente, ma le regole le dettiamo subito. Al momento la scelta è una notizia ufficiosa, rimaniamo su ciò che abbiamo letto. Se sarà confermato saremo onesti e leali, ma Marsilio deve capire che viene prima l’Abruzzo del Lazio. Dovrà garantire che l’Abruzzo venga prima di ogni esigenza. Non vogliamo che per un accordo nazionale l’Abruzzo debba perdere la possibilità di incidere sulle scelte. Il rinnovamento? Marsilio viene da un’esperienza legittima, è dirigente di partito di lungo corso, è stato consigliere comunale a Roma, parlamentare. Se dovesse essere confermato potrà colmare la novità con la competenza. Certo, basti pensare che si è partiti con la candidatura “psichedelica” di Biondi».LE LISTE - «Sulle liste stiamo lavorando - ha aggiunto Martino -. La mia linea è che al netto degli uscenti dobbiamo dare un senso di rinnovamento. Evitando persone che vengono da esperienze logorate». Il deputato, a precisa domanda su una sua possibile candidatura a presidente, ha prima risposto con una battuta («Ho l’ambizione di fare il presidente del Consiglio»), poi, più seriamente, ha detto di «essere a disposizione del partito».LA CENA A PALAZZO GRAZIOLI - Sulla cena che si è tenuta a palazzo Grazioli con Berlusconi, Martino ha detto «di aver dato il miglior contributo per L’Aquila». Smentendo il «pettegolezzo» sul fatto che L’Aquila non fosse rappresentata. «Il metodo di invito è stato tecnico: parlamentari, sindaci capoluogo, sindaci dei Comuni superiori a 15 Mila abitanti, consiglieri regionali. Tutto qui. Non è una cena che dà la medaglia di un percorso politico».LA CRISI IN COMUNE - Martino ha parlato brevemente anche della crisi di maggioranza in Comune. «Un po’ come accade nelle coppie, con la crisi del settimo anno, essendo questa un’amministrazione ancora giovane, che ha segnato un cambiamento importante, è naturale che ci sia la crisi del primo anno e mezzo. Sindaco e dirigenti saranno comunque capaci di trovare una sintesi. E’ normale che si debba trovare un riassetto. Il contributo dei nostri assessori e consiglieri sarà sempre costruttivo. È normale che ci sono alcuni consiglieri alla prima esperienza un po’ più irruenti, ma vogliamo garantire a Biondi il proseguo della legislatura. Essere giovani dà pregi e difetti. Silveri jr lo fa con passione, che non deve essere confusa con sfascismo, con la voglia di rompere. E’ normale che abbia voglia di incidere».IL TESSERAMENTO - Martino ha detto che in corso il tesseramento in vista dei congressi di primavera per eleggere segretari provinciali e comunali. Nei prossimi mesi sarà eletto anche il coordinatore regionale. Il partito farà un’app che diventerà un portale. Sul suo “nuovo” ruolo da commissario comunale ha ringraziato il predecessore, Stefano Morelli («Collabora con me all’ufficio legislativo di Roma, è un’attività impegnativa») e si è definito «arbitro imparziale per rigenerare la classe dirigente».