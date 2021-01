L'AQUILA - Momenti di paura, ieri, per Antonello Bernardi (foto), 63 anni, medico conosciutissimo e apprezzatissimo, ortopedico ed ex consigliere comunale. Intorno all'ora di pranzo Bernardi è stato soccorso durante una escursione a Monte Pettino, zona che amava particolarmente per i suoi allenamenti all'aria aperta, colto da malore improvviso.

A quanto è stato possibile ricostruire il medico ha accusato un dolore toracico insistente e ha richiesto prontamente l'intervento dei soccorritori. Il 118 ha preferito portarsi in zona con l'elisoccorso per velocizzare le operazioni.

Il tutto è avvenuto nell'arco di pochi minuti. Bernardi è stato trasportato d'urgenza al San Salvatore dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico risolutivo, perfettamente riuscito.

Le sue condizioni generali a ieri sera erano considerate buone.

Bernardi è una figura di assoluto riferimento in città. E' ortopedico dell'Asl, ma è stato anche a lungo segretario provinciale dell'Anaao Assomed, il sindacato dei dirigenti medici. Lungo e articolato anche il suo impegno politico, che lo ha portato ad essere consigliere comunale, sempre nelle file del centrosinistra.

E' un grande appassionato di sport e di calcio in particolare: ha giocato a lungo e allenato in diverse squadre del circondario, rappresentando un riferimento importante per generazioni di giovani aquilani.

Da ultimo ha legato il suo nome e la sua esperienza in ambito sportivo nel progetto United L'Aquila, la squadra che è partita dal campionato di prima categoria ma che rappresenta un' iniziativa sociale a tutti gli effetti, incarnando i principi dell'antirazzismo, dell'accoglienza e dell'integrazione. Grande cultore dell'attività motoria, Bernardi si diletta ancora nei campi da calcio e ama le passeggiate. (S. Das.)





Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA