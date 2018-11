L'Aquila, lupo investito e ucciso lungo via Fermi

Ultimo aggiornamento: 19:23

L'AQUILA- Un lupo giovane, un vigoroso esemplare femmina di un anno e mezzo di vita (stima dei veterinari Asl), è stato investito e ucciso nel tardo pomeriggio di oggi lungo la trafficata via Fermi, traversa della statale 80 che si ricollega con via Antica Arischia nella zona del centro commerciale Amiternum. Un incidente fortuito, ma purtroppo drammatico. Una Fiat Punto guidata da un ragazzo ha impattato contro lo splendido lupo, sceso in zona antropizzata, ad esso assai poco congeniale, quasi certamente per cercare cibo. Sul posto vigili urbani e Asl (Uosd Fauna selvatica e Monitoraggio ambiente attraverso il dottor Livio Giammaria) per i rilievi del caso. A quanto pare non è stata mossa alcuna contestazione al ragazzo. "La presenza dell'animale - dice Giammaria - seppur insolita, non deve allarmare: anche nel caso in cui lo si incontrasse per strada, infatti, scapperebbe impaurito. Peccato per la scomparsa di questo bell'esemplare: era in buona salute e certamente avrebbe partorito tra un anno o due".