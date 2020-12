L'AQUILA - Un grave incidente si è verificato oggi prima delle 13 lungo la superstrada di Bazzano, all'Aquila. Una utilitaria, per cause da accertare, é finita fuori strada, distruggendo il guardrail. L'impatto é stato molto violento. Una donna é stata trasportata in ospedale, in gravi condizioni.

Sul posto 118, vigili del fuoco e Polizia municipale.



(Notizia in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA