L'Aquila, incidente sulla statale 17: tre feriti, uno è più grave

L'AQUILA - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi all'Aquila lungo la statale 17. Due auto, una berlina, con a bordo due giovani e un Suv, condotto da una persona di mezza età, si sono scontrate. La dinamica è ancora da accertare: dalle prime indicazioni sembra che ci sia stato uno scontro frontale. Il primo bollettino, da confermare, è di tre feriti, di cui uno in modo più serio, quello a bordo del Suv. La circolazione stradale in tutta l'area è molto rallentata.



(Notizia in aggiornamento) Ultimo aggiornamento: 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA