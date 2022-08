L'AQUILA - Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo il rettilineo che conduce alla frazione di Preturo.

Due auto, una Ford Fiesta e una vecchia Panda, si sono scontrati, per cause ancora da accertare. I due conducenti sono stati liberati a fatica dalle lamiere e sono stati condotti in ospedale. Hanno riportato diversi traumi.

Sul posto vigili del fuoco, 118, Polizia municipale e Polizia.

(Notizia in aggiornamento)