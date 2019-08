L’AQUILA - Un grave incidente si è verificato intorno alle 10 sulla statale 17bis, vicino al distributore di benzina, nei pressi di Paganica. Due auto, una Panda e un fuoristrada, si sono scontrate con violenza, per cause da accertare. Due persone sono rimaste ferite. Uno, in particolare, é in gravi condizioni. È stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto vigili del fuoco e Polizia municipale.

