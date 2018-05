L’Aquila, incidente ad Arischia: muore un motociclista, feriti due ciclisti

L’AQUILA - Un uomo di 57 anni è morto nella tarda mattinata in conseguenza di un grave incidente che si è verificato nella zona di Arischia. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha urtato due ciclisti che probabilmente si erano a loro volta scontrati qualche istante prima. Il motociclista ha poi urtato contro una 500. L’impatto è stato fatale , anche se in un primo momento l’uomo sembrava essere cosciente. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA