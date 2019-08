L'AQUILA - Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere di Barete, vicino all'Aquila. Un giovane di 28 anni, per cause da accertare, è stato travolto da un mezzo con il quale stava lavorando. Il ragazzo è deceduto. Sul posto vigili del fuoco e 118.



