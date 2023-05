Scontro tra auto e moto, paura per un giovane

Sabato 27 Maggio 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:28







L'AQUILA - Grande paura questa mattina intorno alle 8 lungo via Aldo Moro, all'altezza dell'Istituto scolastico "Leonardo da Vinci". Una moto, condotta da un giovane, si è scontrata con un'automobile che stava svoltando proprio in direzione della scuola. L'impatto è stato violento è il giovane è finito a terra.

Sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Municipale, carabinieri e anche i vigili del fuoco. Fortunatamente, almeno dalle prime informazioni, sembra che il ragazzo non abbia riportato gravi conseguenze.

Alcuni cittadini hanno però segnalato al Messaggero che la strada continua a essere molto pericolosa, è priva di qualsiasi strumento che aumenti la sicurezza ed è stata già teatro di gravi incidenti, uno addirittura mortale nel 2017.