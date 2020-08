L'Aquila, un'altra notte di passione: fiamme alte, gente in strada

L'AQUILA - E' un'altra lunga notte di passione per L'Aquila. Al calare dell'oscurità, si sono stagliate alte le fiamme dell'incendio che da giorni sta flagellando il monte di Pettino.



Brucia la sommità e la preoccupazione è che possa valicare la linea tagliafuoco realizzata oggi per cercare di proteggere, in qualche modo, la zona di Madonna Fore e San Giuliano, già colpita dal rogo devastante del 2007.



A Pettino gente in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che sono alle pendici della pineta. L'effetto delle fiamme, di notte, è angosciante. Il rogo è ben visibile da ogni parte della città. Così come si avverte anche a distanza l'odore acre del fumo.



Le operazioni di spegnimento riprenderanno solo domani alle 6.