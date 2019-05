L'Aquila, incendio nello stabile Transcom: evacuato il call center

L'AQUILA - Un incendio si è sviluppato attorno alle 16 nello stabile ex Transcom che ospita il call center. Le fiamme si sono sprigionate al piano terra, dove erano in corso i lavori per l'allestimento di locale dedicato alle feste private. Il fumo è penetrato anche nei locali del call center mentre era in corso il turno pomeridiano. Per precauzione i dipendenti sono stati fatti uscire. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio senza difficoltà. (in basso video e foto)



Ultimo aggiornamento: 18:22

