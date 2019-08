L'Aquila, incendio in zona San Giacomo: in azione vigili del fuoco e Protezione civile VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Un incendio di sterpaglie è divampato, per cause da charire, intorno alle 14.40 in zona San Giacomo, nella parte est della città, esattamente lungo via Vasche del Vento. Il fuoco si è alimentato i due punti distinti, su un'area abbastanza ampia. Complici caldo (temperature sopra 38 gradi) e il vento, le fiamme si sono propagate velocemente. Immediatamente in azione vigili del fuoco e anche alcune squadre di Protezione civile. A preoccupare in particolare è stato uno dei focolari, quello più vicino ad alcune abitazioni. In ogni caso la situazione è tornata sotto controllo in tempi brevi. (s.das.)