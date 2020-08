© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perdonanza, tanti artisti nella serata inaugurale del 23 agosto. Sarà consegnato anche il diploma dell’Unesco di patrimonio immateriale dell’umanità, appena conferito all'evento.Loredana Bertè, Fausto Leali, Marco Masini, Ron, Giorgio Pasotti, Alberto Urso e Leo Gassman saranno alcuni dei protagonisti della prima serata. Alle 21.30, al(il palco allestito davanti alla basilica di Santa Maria di Collemaggio) gli artisti si esibiranno nella performance “Un canto per la rinascita – d’acqua e di pietra”, un evento ideato dal direttore artistico della Perdonanza, il maestro, e scritto con. De Amicis dirigerà l’orchestra del conservatorio “Casella” del capoluogo abruzzese. La serata sarà guidata dalla conduttrice RaiLo spettacolo seguirà l’accensione del tripode da parte del sindacocon il Fuoco del Morrone, che, con la scorta del Movimento Celestiniano, raggiungerà L’Aquila proprio il 23 sera dopo essere partito dall’eremo diil 16 agosto e aver percorso la strada attraversata da Pietro Angelerio nell’estate del 1294, per vestire all’Aquila le insegne papali.Un altro momento importante per celebrare pubblicamente con tutta la Comunità della Perdonanza sarà costituito dal ricevimento del Diploma originale inviato in queste ore al, che designa l'iscrizione dal 15 Dicembre 2019 della Festa del Perdono celestiniano nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità su proposta dell'Italia.Per quanto riguarda la possibilità di seguire gli eventi del 23 e quelli dei giorni successivi, le prenotazioni dovranno essere effettuate on line all’indirizzo che sarà raggiungibile attraverso un link posto sulla pagina iniziale del sito della Perdonanza,e nella pagina riservata al programma http://www.perdonanza-celestiniana.it/it/programma-perdonanza-celestiniana.html 48 ore prima di ciascuno spettacolo. Nella giornata di domani, dopo la riunione conclusiva del Comitato di sicurezza pubblica che si terrà in prefettura, saranno spiegati i dettagli e i particolari relativi agli ingressi e alle misure di sicurezza relativi agli spettacoli e all’apertura della Porta Santa di Collemaggio del 28 agosto.