L'Aquila, il premier Conte stasera alla fiaccolata per ricordare le vittime del terremoto

«Venerdì notte (stasera ndr.) ricorre il decimo anniversario del sisma dell'Aquila, sarò lì per la veglia di preghiera. A parte questo, ovviamente, ci sarà una cerimonia commemorativa. Per il sisma ci sono delle norme contenute nel Decreto crescita». Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte a margine della visita al campo base di Borgo Tufico di Fabriano per il riavvio del cantiere del Quadrilatero Marche-Umbria.



Conte parteciperà dunque alla fiaccolata che, dalle ore 22, si snoderà lungo le vie dell'Aquila per ricordare le vittime del terremoto. Ultimo aggiornamento: 09:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA