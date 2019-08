Sotto una pioggia di fulmini, salvati sul Gran Sasso

L’AQUILA - Sono stati raggiunti e salvati intorno alle 22.30 i due escursionisti che avevano lanciato l’allarme sul Gran Sasso, sorpresi dal temporale e soprattutto dalla pioggia di fulmini. Sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato sul versante aquilano del Gran Sasso: i due si sono trovati in difficoltà, a causa del maltempo, sul Sentiero n. 4, che porta dal sentiero attrezzato per il bivacco Bafile alla Forchetta del Calderone.



Non è stato possibile usufruire della funivia, ferma per la presenza di vento molto forte e caduta di fulmini. La squadra di tecnici si è quindi recata a Campo Imperatore con il fuoristrada e poi a piedi nonostante le condizioni del meteo proibitive.