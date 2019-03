L'Aquila, Silveri jr lascia "Insieme per L'Aquila" e va al misto: «La crisi c'era e ci sarà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA – Roberto Junior Silveri si è dimesso da capogruppo di “Insieme per L’Aquila”, escluso dalla nuova giunta comunale presentata ieri dal sindaco Pierluigi Biondi. Il consigliere ha annunciato il suo passaggio al gruppo misto durante una conferenza stampa tenuta in solitaria.Silveri ha esordito definendo la nuova giunta «di spessore, autorevole, a cui auguro di fare il meglio per gli interessi della città». Fin qui i convenevoli. Poi l’affondo. «Questo governo non mi rappresenta – dice Silveri - perché io come maggioranza non l’ho scelto. Me lo sono visto calato dall’alto. Ci deve far riflettere per il nostro mandato elettorale».Silveri è tornato sui motivi della sua candidatura: «Mi sono candidato spinto dalla voglia di vero cambiamento. Con l’obiettivo di dare una dignità cittadini inascoltati, al contrario di come avveniva con il “sire” Cialente, con le scelte calate dall’alto». Poi la “delusione”: «Nell’ultima settimana il sindaco è stato sfuggente anche alle istanze di interlocuzione del nostro gruppo. Si è capito che la situazione stava andando in questo verso. Non avrei mai immaginato di leggere i nomi della nuova giunta da una conferenza stampa».«Questo -ha proseguito Silveri - è un grande problema politico. Se ieri avevamo una crisi di maggioranza forte, questa cosa di certo non la agevola. Io ho dato tutto me stesso al sindaco. Immagino che anche qualcun altro possa essere deluso. Da oggi inizio un percorso coraggioso, che guarda soltanto agli interessi della città. Un percorso che intraprendo da solo anche per salvaguardare il mio gruppo consiliare». Accettare il “metodo” dei tecnici esterni, sostiene Silveri, significa accettare che anche sulle scelte programmatiche per il governo della città.«E’ come se il sindaco avesse di fatto commissariato il Consiglio comunale – è l’affondo -, come se fossero stati azzerati i gruppi. E’ venuto meno il bene della maggioranza. E’ per questo che gioco una partita da solo, quella del gruppo misto». Escluso il passaggio all’opposizione: «Io sono abituato al gioco di squadra. Ci sarà collaborazione con tutti i componenti della maggioranza. L’opposizione neanche a pensarci. Cosa cambierà? Valuterò gli atti vedendoli dall’albo pretorio. Sarò a disposizione di tutti, anche del presidente Tinari qualora torni a fare il presidente del consiglio». Escluso anche il ritorno a Forza Italia: «Non esiste più come partito qui. Il gruppo che c’era è stato ampiamente tradito. Quel che resta è una scatola vuota, persino coordinatori con linee diverse». E il resto del gruppo consiliare di Insieme per L’Aquila cosa farà: «Si è preso altre ore e altro tempo per riflettere. Non posso scegliere per loro, li rispetto così tanto che non ho voluto influirli minimamente. Il clima è di smarrimento totale, si è persa la bussola. Una delusione di mandato».Sulla composizione della nuova giunta Silveri ha spiegato: «Abbiamo dato margine totale al sindaco, sia nomi tecnici che politici. Per me i veri assessori oggi sono Daniele Ferella, Fabrizio Taranta, Francesco Bignotti, Carla Mannetti, Lele Daniele. Il resto sono solo consulenti tecnici». Nessuna rottura con Liris, mentore della separazione con Forza Italia e oggi assessore regionale: «C’è un ottimo rapporto, ci siamo visti e sentiti. Noi siamo usciti da Forza Italia perché ci siamo sentiti inascoltati. Addirittura in una prima fase lui ha placato la nostra voglia di uscita. Guido Liris oggi è assessore regionale, con deleghe pesanti. Oggi non deve fare il baby sitter, deve fare interessi di una intera regione. Io e gli altri non gli abbiamo chiesto di fare il baby sitter, ha rispettato la nostra forza e indipendenza. Comunque è stato sempre al nostro fianco».«Faccio fatica a capire – ha concluso Silveri - come un gruppo di cinque persone sia fuori dalla giunta. Tra l’altro sono quelle che più hanno dato alla maggioranza. Non so se abbia inciso l’assist palesemente finto di Di Benedetto, o un grande risultato elettorale, ma non del tutto suo, o addirittura il fatto di andare a trincerarsi dietro un esecutivo forte. In ogni caso la crisi c’era, c’è e ci sarà sempre più forte».