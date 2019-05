L’Aquila, ingente furto al Centro postale: svuotate le casseforti

L’AQUILA - Un ingente furto è stato messo a segno nella notte nei locali del centro postale operativo che si trova nella zona ovest della città. I banditi, una volta entrati all’interno dei locali, sono riusciti ad aprire tutte le casseforti. Il bottino é ancora in corso di definizione. Di sicuro sono stati rubati contanti e valori per diverse migliaia di euro. Utilizzati dei frullini, tanto che sino intervenuti anche i vigili del fuoco allertati per l’odore di bruciato. Sul posto la polizia postale e la squadra mobile. Un avviso comunica ai clienti che gli uffici resteranno chiusi a partire da oggi.



