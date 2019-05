L'Aquila, furto notturno al Brico Center: bottino ingente

L'AQUILA - Non si placa l'ondata di furti ai danni di attività commerciali cittadine. L'altra notte è stato preso di mira il Brico Center, in zona Aquilone. Da quanto si è appreso, ieri intorno alle 21.30 ignoti sono entrati dal garage laterale e con l'ausilio di un frullino sono riusciti ad aprire le casseforti. In particolare i ladri hanno manomesso in parte l'allarme e hanno spostato alcune telecamere, poi hanno tagliato la cassa continua e una cassaforte al piano superiore: il bottino si aggirerebbe sui 40.000 euro.

Sul posto la Volante della Polizia. Stamattina l'esercizio commerciale è chiuso.



