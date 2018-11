L'Aquila, ancora una notte in balia dei ladri. A San Giacomo malviventi messi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - E' ancora piena emergenza furti in città. Anche la scorsa notte, come quelle precedenti, è stata segnata dalle incursioni dei malviventi nelle abitazioni private. Così come accade da un po', la zona presa di mira è stata ancora quella di San Giacomo. Intorno alle 4 una cittadina ha raccontato di aver subito un tentativo di furto in via Acquasanta. I ladri sono scappati perché la proprietaria si è accorta dei rumori. Testimoni hanno raccontato di aver visto fuggire tre ragazzi di colore, vestiti con giacche di pelle. Già da alcuni giorni la città è sotto assedio (leggi).