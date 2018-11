L'Aquila, emergenza furti senza fine: ladri nei Map di San Giacomo e a Paganica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Ladri di nuovo in azione a San Giacomo e a Paganica. Non c’è tregua in città per l’ondata di furti che da tempo sta provocando rabbia e rassegnazione tra i cittadini. Ancora una volta ad essere stata presa di mira è il popoloso quartiere di San Giacomo, già teatro di incursioni nei giorni scorsi. Questa volta però i malviventi sono riusciti a portare via denaro e oggetti di valore. E’ accaduto durante l'altra notte nell’area in cui insistono i Moduli abitativi provvisori (Map). Ignoti dopo aver forzato le finestre sono entrati negli alloggi provvisori antisismici mentre gli occupanti stavano dormendo. Indagano i carabinieri.Altro furto piuttosto sostanzioso è avvenuto nella frazione di Paganica ai danni di una persona anziana. Molto probabilmente i ladri in questo caso hanno atteso che l’unica residente nell’appartamento si allontanasse in occasione della tradizionale Fiera di Ognissanti per mettere a segno il furto a quanto pare di soli gioielli.