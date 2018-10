L'Aquila, è allarme furti: si moltiplicano le incursioni notturne dei ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Ladri di nuovo in azione a San Giacomo e un'altra notte movimentata per diverse famiglie aquilane. Sono giorni ormai che furti o tentati furti si rinnovano in città riportando l'attenzione alta su un fenomeno che aveva subito una battuta d'arresto ma che si sta riproponendo in questo periodo dell'anno con una nuova ondata importante. Nella frazione aquilana di San Giacomo sono state prese di mira due vie distinte a pochi metri l'una dall'altra. Il primo tentativo di furto c'è stato intorno alle tre in Via Francesco Jovine. I malviventi sono riusciti ad introdursi in casa attraverso una finestra a piano terra che è stata forzata ma i proprietari hanno sentito dei rumori sospetti e i ladri sono stati così messi in fuga dai movimenti dei proprietari senza riuscire a rubare nulla nella villetta. Non contenti dopo qualche ora ci hanno riprovato in un'altra abitazione della stessa via dove hanno forzato una vettura portando via qualche oggetto che si trovava all'interno.Visitata dai ladri nella stessa notte anche una casa in una via poco distante sempre a San Giacomo. Anche qui sono entrati da una finestra. Il proprietario si è alzato dopo aver sentito il rumore ed ha messo in fuga il malvivente per poi scoprire che era stato rubato fortunatamente solo un telefono cellulare. Altri casi che si aggiungono a quelli segnalati nei giorni scorsi con furti al quartiere del Torrione, a Pettino dove i ladri hanno portato via dell'oro da un'abitazione, a Paganica, Civita di Bagno e anche a Monticchio. Ma non solo perché il bottino è stato consistente anche in Via Colle Sapone dove i ladri pochi giorni fa hanno rubato un televisore, una macchina fotografica ma anche soldi in contanti e capi di abbigliamento.Il fenomeno è percepito con una certa antipatia dai cittadini e non tanto per l'entità dei danni subiti o per le cose portate via negli ultimi casi di poco valore ma quanto per la sgradevole sensazione di ritrovarsi degli estranei in casa spiegano i proprietari. L'invito è sempre quello di denunciare questi episodi così da avere una corretta percezione del fenomeno e così da permettere alle forze dell'ordine di poter lavorare e intensificare i controlli che sono sempre capillari ma che devono tener conto anche di una città che nel dopo sisma è profondamente cambiata anche nella morfologia diventando più dispersiva. Molte persone non denunciano e questo non permette di avere dati reali e una contezza effettiva della problematica.Nei tre casi delle notte scorsa i proprietari si sono rivolti ai carabinieri per fare le denunce. Ora si indaga per capire se dietro questi colpi messi a segno ultimamente e nella stessa zona ci sia una banda vera e propria dedita ai furti o se si tratti di cani sciolti che agiscono senza un piano ben preciso. In molti furti o tentati è stata usata la tecnica del foro praticato per aprire le finestre ed introdursi. La città ultimamente ha fatto registrare diversi episodi anche di maggiore entità che non riguardano abitazioni ma che comunque allarmano.