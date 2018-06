L’Aquila, furgone a fuoco nel garage aziendale della Gran Sasso Acqua

L’AQUILA - Un mezzo della Gran Sasso Acqua, società che gestisce la rete idrica, é andato a fuoco all’interno del garage della sede aziendale, lungo via Ettore Moschino. Si tratta di un furgone Jumpy. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non ci sarebbero danni alle strutture dell’edificio. Da una prima verifica sembrerebbe che l’incendio sia da ascrivere a un guasto. Ma sono in corso ulteriori verifiche.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



