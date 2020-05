Frecce tricolori, domani il sorvolo sul centro dell'Aquila tra le 15 e le 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Lo Stato Maggiore dell’Aereonautica, per consentire alla cittadinanza aquilana di poter assistere allo spettacolo offerto nella giornata di domani dal passaggio delle Frecce Tricolori sul capoluogo regionale, ha comunicato che la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà il centro della città dell’Aquila nella fascia oraria che intercorre tra le 15:00 e le 16:00 circa.Le Frecce Tricolori in questi giorni stanno toccando tutte le regioni italiane, sorvolando i capoluoghi ed abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e ripresa.nell’occasione rinnova ulteriormente l’invito già fatto pervenire alla popolazione affinchè possa vivere tale importante iniziativa con la partecipazione che essa merita, per il carattere simbolico e di coesione che rappresenta, ma nel contempo rispettando con attenzione le normi vigenti in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale.