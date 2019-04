L'Aquila, finisce sui binari della metro e viene sbalzato a terra: ciclista grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per evitare che una macchina lo travolgesse finisce sui binari della metropolitana di superficie che lo fanno cadere rovinosamente a terra. Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 14 di ieri all'Aquila lungo via Ugo Piccinini, strada che costeggia da una parte il mercato di Piazza D’Armi, dall’altra la caserma militare che ospita il Nono Reggimento Alpini. Secondo una prima ricostruzione F.D.M. di 46 anni dell’Aquila si trovava a percorrere la via nel senso unico, ovvero verso la rotatoria che interseca con la Statale 17 e con Viale Corrado IV, quando una macchina che usciva dal mercato di Piazza D’Armi, non vedendolo arrivare gli ha praticamente tagliato la strada. Il ciclista per evitare il sicuro impatto ha sterzato finendo però lungo uno dei binari della mai nata metropolitana di superficie. La bicicletta lo ha disarcionato e il ciclista è caduto rovinosamente a terra.Il ferito è stato immediatamente soccorso dallo stesso conducente la macchina che ha subito avvertito il personale medico del 118. Dopo le prime cure del caso il ciclista che aveva con sé il casco, è stato trasferito in ospedale e sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni restano gravi ma non corre alcun pericolo di vita.