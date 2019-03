L’AQUILA - Dall’alba di questa mattina la Squadra Mobile della Polizia sta eseguendo nove arresti, in carcere e ai domiciliari, su ordine della Procura, nei confronti di cittadini italiani e stranieri indagati per associazione a delinquere finalizzata all’illecito spaccio di droga. I particolari saranno resi noti nel corso della mattinata.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA