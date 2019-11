L’Aquila, dolcetto o scherzetto? Danni e atti vandalici ai progetti case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando il divertimento degenera in maleducazione e atti vandalici. Si potrebbe sintetizzare così la notte di Halloween appena trascorsa, una tradizione importata dall’America ma che vede ormai da qualche anno anche in città sempre più iniziative ed eventi a tema come occasione per uscire e divertirsi. Nel centro storico dell’Aquila, ad esempio, c’è stato un bel movimento di mostri e streghette in giro assieme ai genitori, grazie anche alle tante iniziative intraprese dagli esercenti per rendere la città accogliente. Ma per gli abitanti di diversi progetti case dell’aquilano non è stata purtroppo la stessa cosa e la visita di gruppetti di ragazzi e ragazze per il classico “dolcetto o scherzetto” (la frase che si pronuncia dopo aver suonato i campanelli) si è trasformata in molti casi in un’amara sorpresa al rientro, per chi non era in casa.Le segnalazioni più importanti sono arrivate dal progetto case di S.Antonio, una zona ultimamente presa d’assalto da ladri e vandali e per la quale gli abitanti, ormai scocciati dalle tante cose che vi accadono, si ostinano a chiedere controlli maggiori. Uova lanciate ad imbrattare muri e porte, tuorli e bucce rimaste sulle scale e sui pianerottoli insieme ad altra immondizia, con buona pace soprattutto degli anziani costretti ad un percorso ad ostacoli per tornare in appartamento. Qualche atto di vandalismo anche negli appartamenti non abitati, come denunciano i residenti. Ad altri progetti case invece, come ad esempio a Pagliare di Sassa, sono state realizzate scritte con disegni volgari a corredo con bombolette di spuma bianca sui portoncini di ingresso che hanno costretto gli abitanti a fare le ore piccole per pulirli.ualcosa di più grave invece è accaduto a Cese di Preturo, sempre progetto case, dove oltre ad aver tirato oggetti sulle porte, addirittura in un caso dei ragazzi hanno danneggiato il giocattolo di un bimbo che si trovava all’esterno della casa. Non contento qualcuno, forse deluso dal fatto che nessuno aveva aperto la porta dopo aver suonato e come raccontano gli abitanti, ha tirato uno sgabello di plastica addosso ad una finestra facendo cadere e rompere un vaso ma per fortuna senza riuscire con l’urto a danneggiare il vetro della finestra stessa. I danni forse sono poca cosa ma evidenziano una grande maleducazione, si lamentano gli abitanti. Stufi di una situazione che secondo alcuni si protrae ormai da alcuni anni e che va peggiorando e senza voler togliere nulla alla possibilità di divertirsi ma in modo sano, alcuni inquilini hanno pure annunciato di essere pronti a presentare degli esposti e denunce alle forze dell’ordine per atti vandalici corredandoli con tutte le foto fatte dei danni che si sono ritrovati nelle loro case e che poi, loro malgrado, sono stati costretti a sistemare. Non è la prima volta che nei progetti case, Halloween a parte, si registrano problematiche di questa natura.