L’Aquila, Di Maio in piazza Duomo: «Crimi sottosegretario alla ricostruzione»

Ultimo aggiornamento: 12:10

L’AQUILA - Vito Crimi, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, avrà la delega alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti. Lo ha annunciato il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita oggi all’Aquila. Il primo ad apprendere la notizia è stato il sindaco Pierluigi Biondi che ha atteso Di Maio all’arrivo, in piazza, chiedendogli lumi proprio sul riferimento governativo per la ricostruzione. A Crimi, come ha assicurato il vice premier, saranno sottoposti immediatamente tutti i dossier più urgenti: le nomine dei coordinatori degli uffici speciali, il rallentamento dei lavori, la restituzione delle tasse non versate dopo il sisma che l’Europa intende imporre alle imprese.Di Maio ha partecipato al “Restitutuion day”, presentando la donazione di quattro ambulanze alle Asl regionali acquistate attraverso la restituzione dei compensi dei consiglieri regionali Smargiassi, Ranieri, Mercante, Pettinari e Sara Marcozzi, candidata alla presidenza al voto del 10 febbraio. La somma complessiva, esposta attraverso uno striscione, ammonta a oltre 700 mila euro.Di Maio ha poi mosso qualche passo lungo il Corso principale, visionando alcuni lavori di ricostruzione in corso. Prima di ripartire ha sorseggiato un caffè al bar del Corso di Luca Ciuffetelli.