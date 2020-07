L'Aquila, al via la demuscazione: ecco il calendario degli interventi

Ultimo aggiornamento: 17:39

L'AQUILA- Il settore Ambiente del Comune dell'Aquila rende noto che da domani e nei prossimi giorni sarà effettuata la demuscazione nelle aree pubbliche del territorio comunale.Questo il calendario degli interventi, che cominceranno alle ore 23 e andranno avanti per tutta la notte (vengono riportate le zone interessate dalle operazioni, che comprendono anche le eventuali aree vicine).Santa Barbara, Santanza, San Francesco, Torrione, San Giacomo, Gignano, Torretta, Sant’Elia, Pianola, Pettino, contrada Vetoio, contrada Romani, contrada Pratella.Camarda, Assergi, Filetto, Pescomaggiore, Aragno, Fonte Cerreto, tutte le località di Sassa, tutte le località di Preturo, tutte le località di Bagno, tutte le località di Roio, Monticchio.Pile, contrada Cavalli, contrada Cappelli, stazione ferroviaria, Villa Gioia, Borgo Rivera, via XX settembre, San Bernardino, villa comunale, Castello (Forte spagnolo), via Strinella, viale Gran Sasso, piazzaBattaglione degli Alpini, polo universitario ex ospedale San Salvatore, Paganica, San Gregorio, Bazzano, Onna, Tempera, Coppito, Arischia, San Vittorino, Cansatessa.La ditta appaltatrice del servizio precisa che i prodotti utilizzati sono registrati dal ministero della Salute e invita a tenere chiuse porte e finestre, a non lasciare fuori dai balconi o comunque nelle aree aperte di pertinenza delle abitazioni animali domestici, cibi, indumenti, farmaci durante lo svolgimento del servizio.