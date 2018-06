L’Aquila dice addio a Mario Corridore, il re della carbonara

L’Aquila saluta uno dei suoi personaggi più amati e caratteristici. È morto Mario Corridore, che per oltre 50 anni ha gestito l’omonima osteria, punto di riferimento per giovani del posto e per intere generazioni di aquilani con il tipico: “che si prendete quatrà…?”. Dopo il sisma aveva deciso di passare la mano, così nel 2015 il ristorante ha aperto con una nuova gestione, ma sempre nel suo segno, nel segno della mitica carbonara che Mario serviva. Aveva 81 anni. A darne la notizia é stato il vice sindaco Guido Liris: “Con te se ne va un pezzo di storia”.

