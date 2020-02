L'Aquila, esami escludono coronavirus su bimbo cinese ricoverato in isolamento

L'AQUILA - Intorno alle 22.30 l'istituto Spallanzani di Roma ha inviato al reparto di Malattie Infettive il responso delle analisi sul bimbo di 4 anni di origini cinesi ricoverato in isolamento con febbre alta: escluso il coronavirus, si tratta di semplice influenza stagionale. Si chiude così un'emergenza scattata quando il piccolo è arrivato in ospedale con la febbre alta dopo essere stato in contatto con il padre, cinese, di ritorno da un viaggio nel paese di origine. Il reparto aveva attivato subito le procedure previste, con l'isolamento e il divieto di accesso.

Alle 23.31 è arrivata l'ufficialità per mezzo di una nota del Dipartimento Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Ultimo aggiornamento: 23:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA