L'Aquila, esplode la crisi in Comune: Daniele vicesindaco, la maggioranza boicotta il consiglio

L’AQUILA - Scoppia la crisi al Comune dell’Aquila. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo è stata la nomina di Raffaele Daniele a vice sindaco, formalizzata l’altra sera. Un atto che il sindaco Pierluigi Biondi ha voluto assumere vista l’assenza di Guido Liris, nominato assessore regionale. La maggioranza, però, ha reagito disertando in massa il consiglio comunale previsto per stamattina. C’erano solo Ferdinando Colantoni (Insieme per L’Aquila), che ha motivato la scelta con la presenza del comitato di Sassa che si occupa delle antenne (era prevista la discussione sul tema), e Maria Luisa Ianni, Forza Italia. Insieme a loro presenti il presidente Roberto Tinari e l’assessore FdI Alessandro Piccinini. Altri consiglieri e assessori si sono visti alla spicciolata, ma senza entrare in aula. Dopo l’appello, constatata la presenza di soli 13 consiglieri, Tinari ha sciolto la seduta per mancanza del numero legale, non prima di aver comunicato la nomina di Daniele, anch’egli presente nei corridoi. Clima da resa dei conti, insomma, ovviamente cavalcato dall’opposizione che si è simbolicamente seduta nei banchi della giunta per una conferenza stampa.«La città è ferma su tutto, in tutti i settori – ha detto Angelo Mancini – Tutti dimissionari, chi va in Regione, chi va in Parlamento. Hanno tergiversato e oggi si è arrivati al clou della situazione. Il 31 marzo scade il termine per il bilancio di previsione. Rappresentiamo il dolore della città: quello che ho visto in questa amministrazione in due anni è indicibile. Le persone brillano per arroganza, senza alcuna competenza». Stefano Palumbo, del Pd, ha detto che «a un mese dalle elezioni regionali non sono stati ancora in grado di ricomporre la giunta, dilaniati dai litigi. La città è paralizzata». Per Lelio De Santis c’è bisogno «di scuotere gli attuali amministratori, sono pronto a dimettermi se continuerà questo andazzo. La gente merita rispetto». Albano, del Pd, ha detto che si è davanti «a una condizione mai vista, uno svilimento così incredibile delle istituzioni, mai sono stati anteposti interessi di bottega, personali e di spartizione, all’andamento delle istituzioni».Il problema è la quadratura sulla giunta. Da palazzo Fibbioni filtra la difficoltà a trovare i profili giusti rispetto a quanto proposto dai partiti.