L'AQUILA - «Senza gli aquilani il centro muore». Una frase pensata come un hashtag che lancia Peppe Colaneri, storico commerciante. Il momento è complicato. Il centro arranca e anche se le attività produttive ci sono resta il fatto che c'è poco movimento. La ricetta è una: riportare la gente, ma non solo con gli eventi. Bisogna dare la possibilità contemporaneamente di guardare le vetrine, andare in ufficio, portare i figli a scuola e parcheggiare tranquillamente.

Oggi sembra un miraggio. «L'unica ricetta è riportare la gente - spiega Colaneri - e magari fare anche un po' di pubblicità su riviste e giornali per far vedere che L'Aquila sta tornando bellissima. I turisti troveranno una città accogliente, ma non basta fare eventi sporadici, manca una strategia d'insieme». Tra affitti a volte troppo alti e queste problematiche la ripresa è difficile.



Tra le attività più longeve c'è lo storico forno dei Placidi che Carla gestisce con il fratello Gianni. «Mancano i parcheggi - spiega -, manca l'inserimento di uffici e banche. Tutto ciò è fondamentale perché la gente che lavora in centro è costretta a venire, ma gli altri ci raggiungono solo in determinate condizioni. Non si può pensare di far rivivere la città solo con la gente che viene a passeggiare o contando sui residenti. Fino alle 16.30 durante la settimana ci sono operai e impiegati, poi il deserto».

Lucia e Francesco sono due fidanzati aquilani. Da poco hanno deciso di aprire un negozio di cosmetici low cost. Nei loro occhi c'è l'entusiasmo di chi ha puntato tutto sul centro ma le difficoltà non mancano. «Il 90% delle attività sono bar e locali e questo va bene perché sono stati il punto di partenza - racconta Lucia Marini - ma ora bisogna fare il salto di qualità. L'aquilano che esce deve poter trovare tutto e parlo dei servizi anche i più semplici come le poste». Anche per Lucia uno dei grandi problemi è quello dei parcheggi che affligge anche i commercianti che la mattina, racconta, sono costretti a uscire molto tempo prima per poter aprire il negozio in orario, tra camion e cantieri che durante la settimana sono impegnati nella ricostruzione. Nelle giornate di maltempo, poi, il centro è vuoto e lavorare è difficile.

Federica Romano con la sua bottega ha fatto una scelta precisa. Dalla periferia ha deciso di aprire in centro. Una scelta che rifarei - afferma - perché bisogna ripartire da qui. I problemi però sono tanti. Il Comune dovrebbe riportare uffici, banche e servizi che quotidianamente smuovono le persone e le invogliano a tornare. La mancanza di posti auto è un problema cronico. Va meglio nel fine settimana quando c'è un po' più di movimento». In mezzo a questi coraggiosi ci sono gli operai che lavorano ogni giorno. Lavorano anche alle vetrine che stanno per tornare. Le lucidano a festa. Qualche manifesto affisso di nuove aperture. C'è quello di un negozio di abbigliamento che sta per aprire ed è quasi tutto pronto. Arriverà la libreria, un nuovo ristorante.

