L’AQUILA - Un uomo di 81 anni, A.M., è stato investito a Paganica, nella zona del maneggio, mentre andava in bicicletta. L’urto è stato violento, le condizioni dello sfortunato anziano sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso del 118. L’uomo é stato ricoverato in rianimazione all’ospedale San Salvatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA