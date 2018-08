Campo Felice, si spara sotto la statua della Madonna

L’AQUILA - Un maresciallo dell’Esercito in pensione, residente nell’Aquilano, M.P. , si è tolto la vita stamattina sparandosi. Il tragico gesto è stato compiuto a Campo Felice, nei pressi della statua della Madonna. Non sarebbero stati lasciati messaggi per spiegare la tragica decisione. La salma è stata trasportata in ospedale attraverso l’elisoccorso. (m.i.)

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:01



