L'Aquila, addio all'amatissimo "Shultz": calcio e scuola piangono Scarsella

L’AQUILA - Mondo dello sport e scuola in lutto, all’Aquila, per la morte di Fabrizio Scarsella, 65 anni. Da qualche tempo era in lotta contro una grave malattia che lo aveva costretto al ricovero. Docente di educazione fisica, calciatore e allenatore, Scarsella per tutti era “Shultz”, per via della folta capigliatura bionda e gli occhi chiari che ne delineavano tratti quasi teutonici. Per decenni è stato un punto di riferimento per il mondo giovanile dell'Aquila e del suo comprensorio.

Sconfinate le sue esperienze nell'ambito del calcio, prima come giocatore e poi come allenatore in diverse società del territorio. È per questa ragione che anche L’Aquila calcio l'ha voluto ricordare sottolineando la sua esperienza da calciatore, allenatore del settore giovanile, Berretti e prima squadra (da subentrante nel 1994). Da ultimo è stato uno dei primi a credere nella rinascita del settore giovanile rossoblu allenando nel 2020, prima dello stop per il Covid, gli Allievi.

Persona dalle indiscusse qualità morali, aveva il sorriso sulle labbra e la battuta sempre pronta, in qualsiasi circostanza. Una simpatia contagiosa e proverbiale che ha contribuito a costruirne la figura amatissima in particolare dai ragazzi. Indomito in campo e fuori, aveva affrontato a testa alta anche le avversità della vita, compresa l'ultima, la grave malattia che lo aveva colpito.

Lascia tre figli, Chiara, Marco e Alessio. Nel 2016 aveva perso l'amata moglie Maria Celestina, anch’ella apprezzatissima docente scolastica. Il profilo Facebook è stato letteralmente inondato di messaggi di cordoglio, dolore e anche affettuoso ricordo.

I funerali si terranno domani alle ore 15:00 alla basilica di Collemaggio.