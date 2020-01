L'Aquila, crollano calcinacci dal ponte di Belvedere

L'AQUILA - Paura in tarda mattinata, all'Aquila, per il crollo di calcinacci dal ponte di Belvedere, che dal 2009 attende ancora la ricostruzione. Sono precipitati atterra diversi pezzi, alcuni anche piuttosto grandi, che hanno sfiorato le auto parcheggiate e, in un caso, anche un passante. Allertati immediatamente, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, anche con un'autoscala per monitorare da vicino lo stato dell'infrastruttura. Al di sotto del ponte ci sono numerose abitazioni. Per alcuni residenti, quelli in capo all'Ater, il Comune aveva ipotizzato un trasferimento in altra zona, ma finora non si è fatto nulla.



