L'Aquila, tenta di uscire da una finestra e cade: giovane in prognosi riservata

L'AQUILA - Un giovane di 36 anni, A.P., è ricoverato in ospedale, in prognosi riservata, a causa dei traumi riportati in una caduta avvenuta l'altra notte. I fatti sono in corso di ricostruzione da parte della Polizia. A quanto pare il ragazzo era andato a trovare un'amica e quando ha lasciato l'abitazione, in piena notte, trovando chiuso il portone dello stabile, ha provato a utilizzare un finestrone. Una volta aperto, però, è caduto, sbattendo violentemente e riportando alcuni traumi. Soccorso, è ricoverato in ospedale, ma non corre pericolo di morte. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se il ragazzo si trovasse in stato di alterazione o se, invece, si sia trattato di una circostanza casuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA