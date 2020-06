L'Aquila piange Marco Busilacchio, una vita spesa per gli altri

L'AQUILA - A 56 anni improvvisamente stamattina, stroncato da un malore da improvviso, come annunciato prontamente dal cardinale Petrocchi ai suoi collaboratori in Curia, è morto Marco Busilacchio. Sposato padre di una bambina a cui si era completamente dedicato per seguirla al meglio nella crescita, collaborava attivamente con la parrocchia di Santa Maria Assunta di Gignano.



Il parroco, don Bruno Tarantino, una dei primi a postare un messaggio di cordoglio sul suo profilo Facebook ha scritto: "Ma si fa così, amico mio, senza avvisare?".



In questa breve testimonianza tutto lo stupore della comunità ecclesiale aquilana. Marco Busilacchio frequentava anche la comunità claustrale di Sant'Amico: spesso si recava da loro per pregare la Madonna del Rosario, statua della chiesa di Santa Maria Paganica, attualmente custodita dalle suore agostiniane.