L'Aquila, l'ora più difficile di Biondi: il sindaco pensa alle dimissioni

L'AQUILA - E' l'ora più difficile, questa, per il sindaco Pierluigi Biondi. Seicentoquaranta giorni dopo l'elezione, il meccanismo rotto dal famigerato granello si è inceppato. Il primo cittadino è stretto tra due fuochi: il governo che, nonostante un'interlocuzione costante, fittissima negli ultimi giorni, ancora non dà certezze sui fondi che dovrebbero servire a chiudere un bilancio ancora condizionato dalle mancate entrate causate dal sisma; la fibrillazioni di una maggioranza che il voto per le regionali ha finito di spaccare.Biondi è praticamente solo. Hanno spiccato il volo il suo vice e amico storico, Guido Liris. Se n'è andato in Regione Emanuele Imprudente, uno dei migliori assessori. Ha definitivamente chiuso la sua esperienza in Comune Luigi D'Eramo, ormai proiettato solo sui lavori della Camera. Una giunta azzoppata, non dall'anatra, ma dalla grande fuga e dagli obiettivi di carriera politica dei singoli. Le regionali hanno finito per rivelarsi un boomerang. In primis perché, forse, Biondi in questi giorni si è rivisto in Marsilio, mangiandosi un po' i gomiti vista l'aria che tira. Era lui il predestinato per la candidatura a governatore, ma poi ha prevalso la ragion di Stato. E allora il sindaco ha giocato un'altra partita: sostenere proprio Marsilio per spingerlo al successo. Centrando per la seconda volta in un anno e mezzo una clamorosa vittoria politica, certificata a livello nazionale dall'analisi della Meloni: «In Abruzzo ha inciso anche il buongoverno di Biondi all'Aquila».E, in secondo luogo, perché la tornata elettorale ha fatto definitivamente saltare il tappo: l'operazione, chirurgica, per strappare Liris a Forza Italia e ricondurlo nell'alveo di Fratelli d'Italia con l'escamotage Fitto e Direzione Italia, ha finito per creare un nuovo partito. Con tanto di rivendicazioni, appetiti, divisioni. E allora mentre in Italia si parlava del caso Abruzzo, dell'exploit di Fratelli d'Italia, del nuovo centrodestra unito, il sindaco è rimasto al chiuso di palazzo Fibbioni, a gestire le diatribe di una coalizione ormai sempre più dilaniata. La divisione tra Fratelli d'Italia e Insieme per L'Aquila vero cuore del problema -, le velleità di una Lega sempre più travolgente, i malumori di Forza Italia. Da un lato una prospettiva nazionale; dall'altro le beghe cittadine.Da qui nascono i casi, clamorosi, dei defenestramenti rosa di Anna Lisa Di Stefano e Sabrina Di Cosimo; da qui nascono le difficoltà a comporre una giunta nuova, che abbia una prospettiva e una tenuta. C'è poco da girarci intorno: Biondi si aspettava dai partiti un altro tipo di atteggiamento, profili adeguati, meno tira e molla, maggiore responsabilità. Forse anche per questo ha accelerato la nomina di Daniele a suo vice, operazione che in realtà nasce da lontano. Un segnale?La mazzata finale è arrivata ieri, quando la corsa in fretta e furia a Roma, da Crimi, non ha prodotto gli esiti sperati. E allora l'idea, balenata concretamente nella sua testa: dimissioni (oggi?). La nottata porterà consiglio. Venti giorni di tempo per rimettere la palla al centro e riconquistare autonomia e agibilità politica, sottrarsi a un gioco al massacro deleterio e sfiancante. Nell'anno del Decennale, la peggiore crisi possibile.