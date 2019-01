L'Aquila, si rinnova la Befana dei vigili del fuoco in pensione: un aiuto ai bimbi che soffrono

L'AQUILA - E' giunta ormai alla 13esima edizione la "Befana 115", la visita che l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in pensione organizza ai bimbi ricoverati in pediatria: la Befana recapita la tradizionale calza ai ricoverati e lascia a disposizione del reparto giochi fruibili dagli altri bimbi che transitano presso la pediatria. Dopodiché si trasferisce in Piazza Duomo dove, all'imbrunire, si rivela agli astanti in attesa e dona calze a tutti i bimbi presenti. La presenza sul territorio e la prossimità alla popolazione del Corpo Nazionale viene, così, prestata anche da chi è in congedo o da cittadini non in divisa che supportano esternamente il lavoro dei Vigili del Fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA