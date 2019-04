L’Aquila, entro anno riaprirà il Tropical in centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornerà presto il vociare delle persone, il profumo di caffè e il rumore di tazzine e bicchieri in via delle Aquile, nel cuore del centro storico. Riaprirà infatti alla fine dell’anno il bar Tropical che si trovava proprio dietro palazzo Margherita, storica sede del Comune oggi in ricostruzione. Aperto dalla famiglia Polidori nel 1985, il locale è sempre stato gestito da Nestore e dai suoi figli Luciano e Valerio che nel corso degli anni lo hanno reso un ambiente familiare e accogliente, dalle colazioni al caffè del dopo pranzo, dagli aperitivi serali fino a tarda notte. E il bar Tropical è infatti nei ricordi universitari e liceali di moltissimi aquilani che lì hanno trascorso le mattinate di scioperi e occupazioni o le pause tra le lezioni che si tenevano nei vicini palazzi Camponeschi e Carli. Dopo il sisma che ha danneggiato gravemente l’aggregato di cui fa parte il bar, la famiglia Polidori non si è persa d’animo, reinventandosi e gestendo per oltre un anno il bar Cin Cin per poi riaprire il Tropical next, versione 2.0 dello storico Tropical, in viale Corrado IV. «La ditta riconsegnerà l’aggregato in agosto e da allora potremo iniziare ad arredare il locale - afferma Luciano Polidori - Siamo davvero felici di tornare in via delle Aquile. Contiamo di poter riprendere a lavorare entro la fine dell’anno e, chissà, forse ci saremo per l’aperitivo della vigilia di Natale». Sarà Luciano a gestire entrambi i bar con l’aiuto di papà Nestore. Il fratello Valerio, infatti, dopo un’esperienza all’estero sta ora per aprire un altro locale sulla costa abruzzese. «Manterremo entrambi i bar e li gestiremo dividendo i dipendenti tra le due sedi di via delle Aquile e viale Corrado IV - prosegue - Non è escluso che potranno tornare alcuni dei baristi di un tempo che hanno fatto la storia del Tropical. A questo sto già lavorando». Sarà di certo un’avventura impegnativa in un centro storico in ricostruzione e con il vicino cantiere di palazzo Margherita che andrà avanti ancora per un po’. Ma questo non spaventa affatto Polidori che aggiunge: «Per noi è una questione di cuore, al di là dei conti. Se non ci fosse stato il cuore probabilmente non avremmo riaperto. L’attività in viale Corrado IV va infatti molto bene: è un buon posto e il locale è bello. Il cuore però mi diceva di tornare lì dove il nostro bar è diventato quello che è ancora oggi». L’aggregato che comprende il Tropical è molto ampio ed è composto da 17 unità immobiliari. La ricostruzione dell’intero aggregato eseguita dalla ditta Cingoli è iniziata nell’agosto 2016 ed è costata 5,6 milioni. «L’aggregato è diviso in 4 unità strutturali, la più grande delle quali è vincolata - spiega Giampiero De Santis, responsabile della commessa - Tutto è stato molto danneggiato e una porzione è crollata con la scossa del 2009. Quella parte è stata riedificata interamente in cemento armato. Gli interventi strutturali sulle altre unità sono stati tanti e importanti e hanno riguardato il consolidamento delle murature e quello delle volte e dei solai o il rifacimento dei solai, a seconda dello stato. I tetti sono stati inoltre ricostruiti completamente in legno. Sul palazzo vincolato siamo inoltre intervenuti restaurando gli imbotti in pietra sia sulle finestre che sui portali».