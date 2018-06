Autostrada A24, code chilometriche al rientro dal mare: cantieri-lumaca, ma pedaggi record

di Stefano Dascoli

L’AQUILA - Code chilometriche, dalle 17 circa fino a oltre le 22. La situazione domenicale dell’autostrada A24 è vergognosa. Decine di migliaia di persone incolonnate, auto in panne, automobilisti fermi ai lati della carreggiata perché in panico, lunghissime file. E’ questo lo scenario che, puntualmente, si verifica la domenica al rientro dalle località di mare sulla tratta che va da San Gabriele all’Aquila. A causa dei cantieri presenti ormai da tanto tempo per la messa in sicurezza dei viadotti, si circola praticamente su una sola corsia per tutto il tragitto. Questo produce, nelle ore di maggiore traffico, code interminabili. A segnalarle, oggi, solo un paio di mezzi, con bandiere. Non si sono viste forze dell’ordine. Molte delle auto incolonnate sul tratto più pendente hanno avuto problemi dovuti al surriscaldamento del motore: una circostanza che potrebbe generare gravi rischi sotto la galleria del Gran Sasso, anch’essa teatro di code e rallentamenti. Uno scenario davvero infernale. Tante le proteste. In molti chiedono almeno di ridurre le esose tariffe, a causa degli evidenti disagi. Ma per il momento non si hanno notizie. Nè di questo nè della fine dei lavori. E il turismo rischia di subire una mazzata ferale nella stagione più importante.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:11



