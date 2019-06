L'AQUILA - Incidente stradale, questa mattina, a Fossatillo, nei pressi di Cagnano Amiterno. Una ragazza del '90, alla guida di un'utilitaria, per evitare un camion che sopraggiungeva in senso contrario è finita contro un albero. L'auto è stata distrutta. La giovane è stata ricovertata in ospedale in codice rosso: ha riportato un trauma commotivo e varie fratture scomposte agli arti inferiori. (M.I)



